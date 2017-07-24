Теракт в афганской столице унес жизни 24 человек
24.07.2017 11:55 / Происшествия / Прочли: 398 человек
Речь идет о теракте в Кабуле, который унес жизни 24 человек.
24 человека погибли в результате теракта в афганской столице. Ранены в результате взрыва оказались еще 42 человека. Как выяснилось, все пострадавшие — мирные жители.
Теракт в Кабуле устроил террорист-смертник. Сообщение этого характера принадлежит представителям МВД страны. Он сообщил, что сегодня ранним утром террорист произвел самоподрыв в шестом полицейском районе Кабула, практически рядом с домом второго замглавы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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