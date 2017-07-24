Теракт в афганской столице унес жизни 24 человек

24 человека погибли в результате теракта в афганской столице. Ранены в результате взрыва оказались еще 42 человека. Как выяснилось, все пострадавшие — мирные жители.



Теракт в Кабуле устроил террорист-смертник. Сообщение этого характера принадлежит представителям МВД страны. Он сообщил, что сегодня ранним утром террорист произвел самоподрыв в шестом полицейском районе Кабула, практически рядом с домом второго замглавы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика.





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Т. Сокот



