Ученые определили идеальный возраст для мужчины для того, чтобы стать папой

В то же время будущему папе нужно успеть обзавестись ребятенком до того, как ему стукнет сороковник. Учеными доказано, что у тридцатилетних отцов рождаются красивые и умные дети, тогда как у детей, рожденных от мужчин постарше, возрастает риск врожденных патологий и болезней.

Исследователи определили, в каком возрасте половозрелый самец "хомо сапиенс" морально созревает до того, чтобы стать хорошим отцом.

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