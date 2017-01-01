Трассу Оренбург - Орск закрыли для проезда из-за сильной метели
01.01.2017 16:46 / Происшествия / Прочли: 197 человек
В ГУ МЧС по Оренбургской области на дорогах развернули три пункта обогрева.
Трасса Оренбург - Орск оказалась временно закрыта для проезда. Причина – сильная метель. Она началась еще вчера в 23.00 по местному времени. Об этом общественность проинформировало Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области.
Текст сообщения носит следующий характер: - "из-за неблагоприятных погодных условий закрыт участок дороги Оренбург - Орск - Шильда - гр. Челябинской области с 31 декабря с 23.00 до улучшения дорожной обстановки. Для транспортных средств закрыт участок трассы с 170 по 260 километр".
По данным ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило о том, что на дорогах развернули три пункта обогрева. В области можно наблюдать усиление ветра в пределах до 17-22 метров в секунду. Очень сильная метель, наблюдаются снежные заносы.
Состоялась рабочая поездка в Оренбург главы МЧС России Владимира Пучкова. Он потребовал принять дополнительные меры, которые касаются подготовки автотрасс к зиме, взяв на себя особый контроль за состояние сельских дорог. Пучков напомнил, что на автодорогах Оренбургской области наблюдается достаточно тяжелая ситуация.
В настоящий момент спасательные подразделения Оренбургской области обеспечены практически всей необходимой техникой и экипировкой.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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