Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В Польше утверждают, якобы на фрагментах самолета Качиньского обнаружены следы взрывчатки

Рейтинг: 1.0/5 (1 голос)

В Польше утверждают, якобы на фрагментах самолета Качиньского обнаружены следы взрывчатки

09.11.2016 03:06 / Политика / Прочли: 84 человек

В польских СМИ тиражируется информация о том, что на обломках лайнера, в котором летел покойный президент государства Лех Качиньский, нашли остатки тротила. 

Газетчики утверждают, якобы польская разведка знала об этом, но скрывала эти сведения от общественности. Первой статью такого содержания опубликовало на своих страницах издание Gazeta Polska.

Польские разведчики утаили информацию о наличии частиц взрывчатого вещества тринитротолуола (тротила) на фрагментах самолета президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего крушение под российским Смоленском, пишут польские медиа. По данным журналистов, за подготовку визита главы Речи Посполитой в РФ отвечали четыре сотрудника польской разведки, один из них погиб в этой авиакатастрофе. Будто бы они числились сотрудниками польского МИД и после трагедии им стало известно, что на обломках Ту-154М, которым летел глава государства, выявлены следы взрывчатки, но эти данные они оставили без надлежащего внимания. Сегодня польская прокуратура тайно рассматривает вопрос о привлечении их к ответственности, выясняя, не было ли преступным игнорирование этой информации.

Напомним, пассажирский лайнер Ту-154 с президентом Польши Качиньским и высшим руководством страны на борту разбился, заходя на посадку, в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Никто из 89 пассажиров воздушного судна и 7 членов экипажа не выжил. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, к трагедии привел отказ пилотов уйти в связи со сложными погодными условиями на запасной аэродром, как того требовал от них диспетчер.

Недавно власти Республики Польша инициировали новое расследование Смоленской катастрофы: как основная разрабатывается версия разрушения летательного аппарата еще в воздухе.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28
09.11.2016 14:59 / Происшествия
В результате ДТП с участием международного автобуса в Иране погибли не менее 28 паломников. Это новые статисти...
Результаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларовРезультаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларов
09.11.2016 14:37 / Экономика
Результаты выборов в США по отношению к цене на черное золото: она упала ниже 45 долларов....
Торги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубльТорги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубль
09.11.2016 14:30 / Экономика
Сегодня утром рубль начал дешеветь на торгах Московской биржи. ...
В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейскийВ результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский
09.11.2016 14:23 / Происшествия
По машине сотрудников правопорядка был открыт огонь, когда они расследовали инцидент со стрельбой. Речь идет о...
Пострадавшие с траулера Пострадавшие с траулера "Новоульяновск" доставлены в Магадан
09.11.2016 12:09 / Происшествия
В настоящий момент угрозы жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. ...
У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человекУ золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек
09.11.2016 11:56 / Происшествия
У золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золот...
В результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое раненыВ результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое ранены
09.11.2016 11:50 / Происшествия
В Калифорнии произошла стрельба. Есть погибшие – один человек и еще трое раненых. В результате случившегося за...
В результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломниковВ результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломников
09.11.2016 11:30 / Происшествия
В Иране на дороге между городами Ясудж и Аглид произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.  В трансп...
Происшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолетПроисшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолет
09.11.2016 10:55 / Происшествия
Недалеко от Праги произошел следующий инцидент: - разбился спортивный самолет. Экипаж воздушного судна состоял...
Мощный взрыв случился на электростанции в КитаеМощный взрыв случился на электростанции в Китае
09.11.2016 10:47 / Происшествия
В Китае снова взрыв на электростанции. Он оказался достаточно мощным. В результате случившегося погибли два че...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100