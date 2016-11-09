В Польше утверждают, якобы на фрагментах самолета Качиньского обнаружены следы взрывчатки
В польских СМИ тиражируется информация о том, что на обломках лайнера, в котором летел покойный президент государства Лех Качиньский, нашли остатки тротила.
Газетчики
утверждают, якобы польская разведка знала об этом, но скрывала эти сведения от
общественности. Первой статью такого содержания опубликовало на своих страницах
издание Gazeta Polska.
Польские
разведчики утаили информацию о наличии частиц взрывчатого вещества
тринитротолуола (тротила) на фрагментах самолета президента Польши Леха Качиньского,
потерпевшего крушение под российским Смоленском, пишут польские медиа. По данным
журналистов, за подготовку визита главы Речи Посполитой в РФ отвечали четыре
сотрудника польской разведки, один из них погиб в этой авиакатастрофе. Будто бы они числились сотрудниками польского
МИД и после трагедии им стало известно, что на обломках Ту-154М, которым летел
глава государства, выявлены следы взрывчатки, но эти данные они оставили без
надлежащего внимания. Сегодня польская прокуратура тайно рассматривает вопрос о
привлечении их к ответственности, выясняя, не было ли преступным игнорирование
этой информации.
Напомним,
пассажирский лайнер Ту-154 с президентом Польши Качиньским и высшим руководством
страны на борту разбился, заходя на посадку, в аэропорту Смоленск-Северный в
2010 году. Никто из 89 пассажиров воздушного судна и 7 членов экипажа не выжил.
Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, к трагедии привел
отказ пилотов уйти в связи со сложными погодными условиями на запасной
аэродром, как того требовал от них диспетчер.
Недавно власти
Республики Польша инициировали новое расследование Смоленской катастрофы: как
основная разрабатывается версия разрушения летательного аппарата еще в воздухе.
Текст: Е. Скобелева