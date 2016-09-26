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Аккумулятор Xiaomi power bank 20000 купить оригинал

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Аккумулятор Xiaomi power bank 20000 купить оригинал

26.09.2016 18:40 / Наука / Прочли: 130 человек

Молодая китайская компания за пару лет смогла стать главным поставщиком портативных устройств на международной арене. Все чаще на просторах интернета честные покупатели встречаются с наплывшим потоком копий павербанков.

 Где Xiaomi power bank 20000 купить оригинал становится для некоторых проблемой. Существует несколько проверенных способов, следуя которым, можно избежать подделок.

Девайс Xiaomi power bank 20000 купить настоящий оригинал

Внешний аккумулятор производства Xiaomi необходим активным пользователям интернета и мобильных устройств. Обладатели телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков хоть раз сталкивались с проблемой подзарядки. Многофункциональные гаджеты имеют один большой, общий недостаток – частая необходимость в электропитании. С массовым появлением универсальных батарей, проблема стала не столь актуальна. Аккумулятор Xiaomi power bank 20000 купить можно сейчас в большинстве интернет-магазинах. Новый усовершенствованный девайс последнего поколения является отличным решением таких проблем.

Впервые в качестве материала для корпуса производитель использует вместо алюминия сверхпрочный пластик. Благодаря таким изменениям устройство меньше подвергается появлению сколов и царапин. Модель является лучшей из своего модельного ряда. Время подзарядки аккумулятора от электросети в два раза меньше, чем у предыдущих павербанков, около 5,5 часов. Встроенная функция «быстрой зарядки» позволяют зарядить смартфон или планшет всего за пару часов. И, если вы все же выбрали Xiaomi power bank 16000 mah купить его можно на powerbankxiaomi.com.

Почему стоит купить power bank Xiaomi?

У портативного устройства, как и у других его предшественников, есть лишь один существенный недостаток – большое количество копий на мировом рынке. Для того, чтобы узнать оригинал это или подделка достаточно ввести код указанный на упаковке внешнего аккумулятора, на официальной странице сайта производителя.

Ассортимент китайской продукции отличается высоким качеством и оптимальной ценой. Руководство фирмы думает о своих покупателях, не делая больших наценок за бренд и престиж. Именно поэтому павербанки компании Xiaomi стали столь популярны среди молодежи. Аккумуляторы первого поколения показали себя только с хорошей стороны, пробившись в лидеры и отстояв жесткую конкуренцию с другими известными аналогами.

Обновленные устройства продолжают удерживать лидерство. Улучшенные технические свойства сделали аккумуляторы надежнее и функциональнее. Сейчас зарядка аккумулятора от зарядки длится максимум 5,5 часов. Думать о том, как заряжать power bank Xiaomi быстрее больше нет необходимости. 

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Источник: LadyVenus.ru
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