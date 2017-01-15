Омский судья, подозреваемый во взяточничестве и причастию к убийству, покончил с собой

Следователи начали проверку по факту гибели судьи, проходившего по делу об убийстве известного бизнесмена Виктора Берга в качестве подозреваемого. Напомним, в 2015 году руководителя строительной компании Берга обвинили в финансовых махинациях с деньгами дольщиков. 14 октября его застрелили в лесополосе на окраине Омска пятью выстрелами, один из которых был в голову.



По информации регионального управления СКР, в пятницу, 13 января, Москаленко получил уведомление, что 17 января на коллегии судей будет рассматриваться ходатайство о его аресте. Ранее в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении 2010-2015 годов Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении руководителя ООО "Компания "ОмскСтрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении средств 442 дольщиков на сумму свыше 100 млн рублей. Согласно данным следствия, судья лично получил от подсудимого взятку – 8 млн рублей – за возврат уголовного дела прокурору и вынесение оправдательного приговора.

В октябре, когда Берга нашли убитым, Москаленко прекратил уголовное дело по его обвинению «в связи со смертью подсудимого». Сын погибшего строителя Денис Берг не раз заявлял, что считает судью непосредственно причастным к смерти отца.

Текст: Е. Скобелева