Омский судья, подозреваемый во взяточничестве и причастию к убийству, покончил с собой
В воскресенье утром, около 9:00, в парке имени 300-летия в Омске прохожие нашли тело мужчины. Самоубийца повесился на дереве. На погибшем был спортивный костюм, рядом лежали лыжи. Как сообщили в Следственном комитете по Омской области, погибшим оказался 58-летний федеральный судья Сергей Москаленко.
Следователи начали проверку по факту гибели судьи,
проходившего по делу об убийстве известного бизнесмена Виктора Берга в качестве
подозреваемого. Напомним, в 2015 году руководителя строительной компании Берга
обвинили в финансовых махинациях с деньгами дольщиков. 14 октября его
застрелили в лесополосе на окраине Омска пятью выстрелами, один из которых был
в голову.
По информации регионального управления СКР, в пятницу, 13
января, Москаленко получил уведомление, что 17 января на коллегии судей будет
рассматриваться ходатайство о его аресте. Ранее в отношении судьи Куйбышевского
районного суда Омска было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ -
получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, на протяжении 2010-2015 годов
Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении руководителя ООО
"Компания "ОмскСтрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении средств
442 дольщиков на сумму свыше 100 млн рублей. Согласно данным следствия, судья
лично получил от подсудимого взятку – 8 млн рублей – за возврат уголовного дела
прокурору и вынесение оправдательного приговора.
В октябре, когда Берга нашли убитым, Москаленко прекратил уголовное дело по его обвинению «в связи со смертью подсудимого». Сын погибшего строителя Денис Берг не раз заявлял, что считает судью непосредственно причастным к смерти отца.
Текст: Е. Скобелева