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В Питере машина ушла в промоину, вымытую кипятком, льющимся из поврежденной трубы

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В Питере машина ушла в промоину, вымытую кипятком, льющимся из поврежденной трубы

09.11.2016 22:51 / Происшествия / Прочли: 114 человек

В Петербурге сегодня автомобиль провалился в углубление-промоину с кипятком. Автоледи, управлявшая иномаркой, выбралась из салона, а саму легковушку пока не достали.

 Ближе к вечеру в среду, 9 ноября, в Кировском районе Санкт-Петербурга, а именно на пересечении Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова,  прорвало трубу отопления метрового диаметра, проложенную под землей. Вследствие чего вода размыла на дороге углубление площадью порядка четырех квадратных метров. 

В зоне прорыва тепловой магистрали оказался легковой автомобиль KIA Rio: машина почти целиком ушла в промоину, вымытую горячей водой, хлещущей из поврежденного трубопровода. За рулем машины пребывала женщина-водитель, она успела выбраться и не пострадала, сообщили сегодня в петербургском главке МЧС.

Извлечь машину из ловушки не удается из-за того, что сначала аварийной бригаде необходимо локализовать вытекание. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщают об отключении в зоне от подачи тепла одиннадцати зданий. По данным тепловиков, температура воды в месте прорыва достигает 83 градуса по Цельсию. В настоящее время аварийщики пытаются локализовать прорыв. Как только это будет сделано, бригады приступят к ремонтным работам. На ремонт труб такого диаметра (1000 мм) выделяется 24 часа. Горячее водоснабжение в домах есть, но батареи едва теплые (отопление на пониженных параметрах, дабы обеспечить работникам аварийной службы возможность заменить поврежденный фрагмент трубы).

Как заверяют теплоэнергетики, ответственность компании перед третьими лицами застрахована, поэтому ущерб потерпевшей автомобилистке возместят.

Данная коммунальная авария повлияла на дорожную обстановку в Питере. В региональной Госавтоинспекции информируют, что трамвайное движение по улице Кронштадтской заблокировано в обе стороны, автотранспорта  от проспекта Маршала Жукова до дороги на Турухтанные острова.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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