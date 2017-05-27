Наводнения в Шри-Ланке: 100 человек погибли, 99 пропали без вести
27.05.2017 15:17 / Происшествия / Прочли: 301 человек
В субботу в Коломбо прибыл корабль индийского военно-морского флота с рельефными материалами. Здесь до сих пор действительной остается информация о непогоде – возможны снова дожди.
Центр по борьбе со стихийными бедствиями обнародовал срочное предупреждение об эвакуации жителей, проживающих вдоль реки Келани, а также в отделенных секретариатах Коллоннава, Кадувела, Велампития, Келания, Биягама, Седаватте, Домпе, Ханвелла, Падука и Ависсавелла.
По меньшей мере 200 382 человека, представляющих 52603 семьи, находятся в числе пострадавших в 14 районах. Кроме того, 12 007 человек, которые представляют 2937 семьи, сейчас находятся в 69 безопасных местах с утра в субботу.
Сегодня число погибших выросло до 100, а 99 других пропали без вести.
Шри-Ланка столкнулась с самым сильным наводнением с 2013 года.
В операции по спасению и оказанию помощи задействованы три военнослужащих Шри-Ланки, включая более 1000 военнослужащих армии.
Военнослужащий ВВС Шри-Ланки (SLAF) умер после падения с вертолета во время спасательной операции по наводнению в районе Нелува в Галле.
В Департаменте метеорологии сообщили, что ожидается дождь и ветер. Напомним, что в Западной, Сабарагамуйской, Южной, Центральной и Северо-Западной провинциях иногда происходят дожди или грозы.
Министерство иностранных дел Шри-Ланки в координации с Министерством по борьбе со стихийными бедствиями обратилось в Организацию Объединенных Наций, Международную консультативную группу на предмет поиска спасания (ИНСАРАГ), а также к соседним странам, чтобы им оказали помощь пострадавшим, особенно в тех областях, где происходят поисково-спасательные операции.
Индия в ответ отправила три корабля ВМФ для оказания помощи Шри-Ланке в спасательных и спасательных операциях.
ИНС Кирх отвлекшись в Коломбо, чтобы оказать немедленную помощь в операциях по наводнениям, прибывших в порт Коломбо в субботу. Индийский Верховный комиссар Таранджит Сингх Сандху передал предметы помощи, принесенные INS Kirch министру иностранных дел Рави Карунанаяке.
Еще два корабля ВМС Индии - INS Shardul и INS Jalashwa тоже отправились в Шри-Ланку с рельефными материалами, включая продукты питания, медикаменты и воду.
Медицинские и дайвинг-команды вместе с лодками и вертолетами на борту INS Jalashwa отправились, чтобы тоже оказать помощь Шри-Ланке в спасении людей, а пострадавших от наводнений, информирует общественность представитель индийского военно-морского флота капитан Дарк Шарма.
По словам официальных лиц, затопление является наихудшим с мая 2003 года, когда было убито 250 человек и 10 000 домов, разрушенных после столь же мощного юго-западного муссона.
Напомним, что в Шри-Ланке, которая в значительной степени обезлесена для товарных культур, часто случаются оползни в сезон муссонов. Так, только в прошлом году более 100 человек были убиты в результате массового оползня в стране.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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