Аборты: губернатор Техаса подписал новый ограничительный закон





Аборт - одна из самых спорных проблем в США.

Губернатор Техаса подписал закон, запрещающий аборты уже через шесть недель - до того, как большинство женщин узнают о своей беременности. Он запрещает аборты после обнаружения того, что борцы за аборты называют сердцебиением плода, что, по мнению медицинских властей, вводит в заблуждение. Закон также уникален тем, что дает любому человеку право подать в суд на врачей, выполняющих подобную процедуру.

Врачи и группы по защите прав женщин резко раскритиковали закон, который вступит в силу в сентябре, если его не отменит суд.

Техас - последний и крупнейший штат США, в котором введены ограничения на аборты.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Верховный суд США согласился рассмотреть дело, которое может нарушить общенациональное законное право на аборт, изложенное в знаменательном постановлении 1973 года по делу Роу против Уэйда. Постановление может дать отдельным штатам больше полномочий по ограничению абортов.

Что говорится в законе об абортах в Техасе?

«Наш создатель наделил нас правом на жизнь, и тем не менее миллионы детей ежегодно теряют право на жизнь из-за абортов», - сказал губернатор Эбботт на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире на Facebook. «В Техасе мы работаем, чтобы спасти эти жизни».

Сторонники законопроекта надеются, что это новое положение повлечет за собой юридические проблемы с законодательством, поскольку, если чиновники штата не обеспечат соблюдение запрета, группам, выступающим за права женщин, не будет некого подавать в суд. Он также позволяет делать аборты в случае неотложной медицинской помощи, но не в случае беременности в результате изнасилования или инцеста.



