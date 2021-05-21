Израиль-Газа: соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС





Он положил конец 11-дневным боевым действиям, в ходе которых боевики выпустили 4000 ракет по Израилю, а израильские военные нанесли удар по 1500 целям в Газе.

По данным министерства здравоохранения, в Газе погибли по меньшей мере 243 человека, в том числе более 100 женщин и детей. Израиль заявил, что в ходе боев убито по меньшей мере 225 боевиков.

В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Прекращение огня - это просто заявление обеих сторон о прекращении боевых действий на неопределенный срок или в течение ограниченного периода времени.

Вполне возможно, что в какой-то момент боевые действия могут возобновиться, судя по прошлым столкновениям между Израилем и ХАМАС, которые закончились прекращением огня.

Обе стороны согласились прекратить боевые действия в 02:00 по местному времени в пятницу (23:00 по Гринвичу в четверг).

Накануне этого срока поступали сообщения об израильских авиаударах по Газе и ракетных обстрелах Израиля.

Каковы условия прекращения огня?

Обнародовано очень мало деталей, а переговоры о прекращении огня проходят за кулисами.

Были задействованы такие государства как Египет и Катар, а также США и Организация Объединенных Наций (ООН).

Офис премьер-министра Израиля выступил с заявлением, в котором говорится, что Израиль согласился на «взаимное и безоговорочное» прекращение боевых действий.

Палестинские дети возвращаются в свой дом в Бейт-Хануне после прекращения огня.

Лидер ХАМАС сообщил, что Израиль согласился «оторвать руки» от мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме (одно из самых священных мест ислама) и в соседнем районе Шейх-Джарра.



