Авиация МЧС РФ тушит лесные пожары в Израиле
26.11.2016 10:07 / Происшествия / Прочли: 94 человек
В МЧС в стране сообщили, что основная задача экипажей самолетов - это защита населенных пунктов и памятников культуры от огня, а также локализация крупных пожаров.
Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России начали тушить лесные пожары в Израиле. Это сообщение замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.
В СМИ представлена следующая информация: - "По согласованию с израильскими властями два самолета МЧС тушат пожары в трех районах страны - в окрестностях Хайфы, Галила и Кармеля. Там зафиксировано наибольшее количество очагов возгораний".
В настоящий момент благодаря работе международной авиационной группировки, в составе которой самолеты МЧС России, сущестченно улучшилась обстановка в районе Хайфы, однако, весьма сложной она остается в районе Иерусалима.
В СМИ проинформировала общественность, что "в связи с этим самолеты МЧС будут работать и в окрестностях этого города".
Самая основная задача экипажей самолетов МЧС – это защита населенных пунктов и памятников культуры от огня. Также необходимо локализовать крупные пожары.
Напомним, что вчера утром в Израиль, который оказался охвачен лесными пожарами, согласно поручению президента России и просьбе израильской стороны, обратившейся за помощью к зарубежным странам, также РФ, прибыли тушить лесной пожар два самолета МЧС.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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