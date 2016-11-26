Авиация МЧС РФ тушит лесные пожары в Израиле

Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России начали тушить лесные пожары в Израиле. Это сообщение замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.







В СМИ представлена следующая информация: - "По согласованию с израильскими властями два самолета МЧС тушат пожары в трех районах страны - в окрестностях Хайфы, Галила и Кармеля. Там зафиксировано наибольшее количество очагов возгораний".





В настоящий момент благодаря работе международной авиационной группировки, в составе которой самолеты МЧС России, сущестченно улучшилась обстановка в районе Хайфы, однако, весьма сложной она остается в районе Иерусалима.





В СМИ проинформировала общественность, что "в связи с этим самолеты МЧС будут работать и в окрестностях этого города".





Самая основная задача экипажей самолетов МЧС – это защита населенных пунктов и памятников культуры от огня. Также необходимо локализовать крупные пожары.





Напомним, что вчера утром в Израиль, который оказался охвачен лесными пожарами, согласно поручению президента России и просьбе израильской стороны, обратившейся за помощью к зарубежным странам, также РФ, прибыли тушить лесной пожар два самолета МЧС.





Текст:

Т. Сокот



