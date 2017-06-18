В результате ДТП в Твери пострадали восемь человек

В результате столкновения легкового автомобиля Skoda с деревом, город Тверь, пострадали сразу восемь человек. Среди них было двое несовершеннолетних. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГИБДД по Тверской области. Оно носит следующий характер: - "Сегодня около 13:00 мск на улице Спартака города Твери водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате пострадали восемь человек, которые находились в машине, в том числе двое несовершеннолетних".







Согласно обнародованной предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.





В ведомстве сообщили, что "сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего".





Происшествие прокомментировали в региональном управлении МЧС. Здесь сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.





В УМЧС сообщили, что "все они госпитализированы в различные медицинские учреждения Твери. Деблокировка пострадавших из салона транспортного средства не потребовалась".





Текст: Т. Сокот



