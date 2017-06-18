В результате ДТП в Твери пострадали восемь человек
18.06.2017 15:34 / Происшествия / Прочли: 334 человек
Согласно обнародованной предварительной информации, водитель автомобиля Skoda находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно по этой причине он не справился с управлением.
В результате столкновения легкового автомобиля Skoda с деревом, город Тверь, пострадали сразу восемь человек. Среди них было двое несовершеннолетних. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГИБДД по Тверской области. Оно носит следующий характер: - "Сегодня около 13:00 мск на улице Спартака города Твери водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате пострадали восемь человек, которые находились в машине, в том числе двое несовершеннолетних".
Согласно обнародованной предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве сообщили, что "сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего".
Происшествие прокомментировали в региональном управлении МЧС. Здесь сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.
В УМЧС сообщили, что "все они госпитализированы в различные медицинские учреждения Твери. Деблокировка пострадавших из салона транспортного средства не потребовалась".
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Британии тест на пожарную безопасность провалили уже 60 многоэтажных домов
27.06.2017 14:14 / В миреСвыше шести десятков британских многоэтажек не удовлетворяют требованиям пожарной безопасности....
Выбор межкомнатных дверей
27.06.2017 12:21 / ОбществоДвери между комнатами должны быть не только красивыми, но и создавать общий стиль....
В Индии семь туристов погибли на канатной дороге
27.06.2017 12:04 / ПроисшествияВ индийском штате Кашмир на горнолыжном курорте Гульмарг произошла трагедия: здесь погибли не менее семи турис...
В Норвегии собирают деньги на реставрацию скалы в форме мужского достоинства
27.06.2017 11:50 / ОбществоНорвежцы хотят прилепить обратно разрушенный вандалами «пенис Тролля»....
50 тысяч граждан трех стран создали живую цепь, требуя закрыть самую большую «атомку» Бельгии
27.06.2017 01:14 / ОбществоВ международной акции приняло участие огромное количество людей....
В Китае из-за угрозы второго обвала прерывают поиски жертв, погребенных под землей вследствие оползня
26.06.2017 23:57 / ОбществоНевзирая на то, что шансы найти кого-то живым спустя 48 часов после обвала склона горы крайне низки, спасатели...
Ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром
В Бразилии автомобиль протаранил группу скейтбордистов-подростков
26.06.2017 16:28 / Происшествия / ВидеоВ самом населенном бразильском городе Сан-Паулу произошло ЧП. ...
На Кубани пятеро детей попали в больницу с диагнозом «отравление галоперидолом»
26.06.2017 16:04 / ОбществоПятеро кубанских подростков отравились галоперидолом. Проверку инцидента проведет прокуратура Краснодарского к...
Оформляем ванную комнату с помощью керамической плитки от компании Керамир
26.06.2017 13:40 / ОбществоДля многих, ванная комната – это место уединения с самим собой. Принимая горячую ванну или душ, человек рассла...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар