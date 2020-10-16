Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда: экс-министр обороны Мексики арестован
16.10.2020 17:52 / Криминал / Прочли: 379 человек
Ген Сьенфуэго был министром обороны Мексики с 2012 по 2018 год. Мейчас бывший министр обороны Мексики арестован в США.
Генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, проинформировал общественность министр иностранных дел Мексики в своем твиттере поздно вечером в четверг.
Правительство Мексики подтвердило, что его арестовали на основании ордера, выданного Управлением по борьбе с наркотиками США.
Министр сказал, что он ожидает, что в ближайшие часы ему сообщат об обвинениях против генерала Сьенфуэгоса.
Никаких дополнительных подробностей пока не опубликовано.
72-летний генерал Сьенфуэгос занимал пост министра с 2012 по 2018 год при президенте Энрике Пенья Ньето.
Его роль самого старшего члена вооруженных сил означала, что он сыграл ключевую роль в войне Мексики с наркотиками.
На протяжении всего президентского срока Пенья Ньето обвиняли в пособничестве между государством и могущественными наркокартелями страны.
Ранее в этом году один из ближайших советников бывшего президента был экстрадирован в Мексику из Испании. Его обвинили в коррупции.
Эмилио Лосоя, бывший глава мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, обвиняется в получении взяток в размере 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов) от бразильской строительной фирмы, которая признала подкуп латиноамериканских политиков. Он отрицал какие-либо нарушения.
Пенья Ньето не был замешан в этой ситуации.
Да, кстати, генерал Сьенфуэгос - не первый бывший мексиканский министр, арестованный в США.
В декабре прошлого года бывшему министру безопасности Хенаро Гарсиа Луна предъявили обвинение в получении взяток от наркокартеля.
Гарсиа Луна, который был главным начальником службы безопасности Мексики с 2006 по 2012 год, в настоящее время находится под судом в Нью-Йорке по обвинению в том, что он позволил картелю Синалоа «Эль Чапо» Гусмана действовать в Мексике в обмен на миллионы долларов.
Он отрицает все предъявленные ему обвинения.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / НаукаОбратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают,...
Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения
05.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Финляндии проводилась масштабная спасательная операция. Суть в том, что пассажирский паром Viking Amorella с...
О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом
05.11.2020 23:44 / СпортРечь идет о матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. В этот раз сборная России выступала в г...
О том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктов
05.11.2020 22:32 / ЭкономикаРанее власти КНР и ЕС подписали соглашение, которое касалось защиты региональных продуктов....
Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль
05.11.2020 22:28 / В миреВ сельсовете поселка Чабаны, Киевская область, сообщили о том, что вместе с представителями чрезвычайных служб...
Эксперт: ЗОЖ экономически выгоден
05.11.2020 22:07 / ОбществоОтказ от вредных привычек и правильное питания экономически выгодные в финансовом плане. Это мнение принадлежи...
О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы
05.11.2020 21:55 / ОбществоВласти Санкт-Петербурга проинформировали общественность о продолжении роста заболеваемости COVID-19 до начала ...
О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией
04.11.2020 23:04 / ОбществоПредставители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в меро...
Представители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака
04.11.2020 22:57 / ОбществоОбратим нимание на мнение главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Андрея Каприна. Он ранее завил, ...
Ученые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / ОбществоДля того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, ч...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар