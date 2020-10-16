Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда: экс-министр обороны Мексики арестован





Генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, проинформировал общественность министр иностранных дел Мексики в своем твиттере поздно вечером в четверг.





Правительство Мексики подтвердило, что его арестовали на основании ордера, выданного Управлением по борьбе с наркотиками США.

Министр сказал, что он ожидает, что в ближайшие часы ему сообщат об обвинениях против генерала Сьенфуэгоса.

Никаких дополнительных подробностей пока не опубликовано.

72-летний генерал Сьенфуэгос занимал пост министра с 2012 по 2018 год при президенте Энрике Пенья Ньето.

Его роль самого старшего члена вооруженных сил означала, что он сыграл ключевую роль в войне Мексики с наркотиками.

На протяжении всего президентского срока Пенья Ньето обвиняли в пособничестве между государством и могущественными наркокартелями страны.

Ранее в этом году один из ближайших советников бывшего президента был экстрадирован в Мексику из Испании. Его обвинили в коррупции.

Эмилио Лосоя, бывший глава мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, обвиняется в получении взяток в размере 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов) от бразильской строительной фирмы, которая признала подкуп латиноамериканских политиков. Он отрицал какие-либо нарушения.

Пенья Ньето не был замешан в этой ситуации.

Да, кстати, генерал Сьенфуэгос - не первый бывший мексиканский министр, арестованный в США.

В декабре прошлого года бывшему министру безопасности Хенаро Гарсиа Луна предъявили обвинение в получении взяток от наркокартеля.

Гарсиа Луна, который был главным начальником службы безопасности Мексики с 2006 по 2012 год, в настоящее время находится под судом в Нью-Йорке по обвинению в том, что он позволил картелю Синалоа «Эль Чапо» Гусмана действовать в Мексике в обмен на миллионы долларов.





Он отрицает все предъявленные ему обвинения.

Текст: Т. Сокот



