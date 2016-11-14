После землетрясения магнитудой 7,8 первая волна цунами достигла Новой Зеландии
14.11.2016 10:12 / Происшествия / Прочли: 62 человек
В настоящий момент существует угроза цунами на восточном побережье всей Новой Зеландии. Это касается Крайстчерча, Веллингтоне и островов Чатем.
Первая волна цунами достигла уже Южного острова Новой Зеландии. Она образовалась после землетрясения магнитудой 7,8, которое случилось в воскресенье у побережья страны. Таково сообщение новозеландской Службы гражданской обороны.
Текст сообщения носит следующий характер: - "первая волна достигла северо-восточного побережья Южного острова".
В настоящий момент информация о жертвах и разрушениях отсутствует.
Несколько слов об острове Южный. Он занимает площадь 150437 кв. км, являясь самым большим островом Новой Зеландии. Также он 12-й по величине остров в мире. Согласно состоянию на июнь 2016 года на острове проживает приблизительно 1,1 млн человек.
Ранее служба предупреждала общественность о том, что существует угроза цунами.
Заявление пресс-службы носит следующий характер: - "угроза цунами существует на восточном побережье всей Новой Зеландии, в том числе в Крайстчерче, Веллингтоне и островах Чатем".
Об эпицентре подземных толчков Геологическая служба США сообщила, что он расположился приблизительно в 53 км на северу-восток от города Амберли. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине 23 км.
Поэтому жители восточного побережья новозеландского острова Южный решили перебраться в горы после столь мощного землетрясения.
В свою очередь землетрясение прокомментировал министр обороны Новой Зеландии Джерри Браунли. Он сообщил, что "поступают сообщения о пострадавших в районе Кайкора, но я пока не могу их подтвердить, мы ожидаем прояснения ситуации в утренние часы".
Исходя из обнародованных сообщений, в городке Вайау, что расположен приблизительно в 15 км от эпицентра, разрушены несколько домов.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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