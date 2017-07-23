Дональд Трамп принял участие в спуске на воду нового американского авианосца

В субботу, 22 июля, американский лидер Дональд Трамп принял участие в церемонии принятия в состав ВМС США авианосца Gerald Ford, только что вышедшего из строительного дока. Назван боевой корабль в честь 38-го президента США Джеральда Форда, сообщают в Белом доме.



Проходила церемония на восточном побережье Соединенных Штатов в Норфолке, Вирджиния. Трамп остался под глубоким впечатлением после нее. Так, глава государства назвал авианосец, на постройку которого ушло целых восемь лет, «невероятным шедевром искусства». Стоимость этого корабля на данный момент составляет 12,9 миллиарда долларов.

Авианосец USS Gerald R. Ford, который был спущен на воду в 2013 году, стал первым из серии многоцелевых атомных авианосцев, строительство которых началось в 2009 году. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев серии Nimitz, отличия между двумя сериями состоят в минимизированных эксплуатационных расходах у последних кораблей, их высокой степени автоматизации и, соответственно, сокращенном личном составе.

Текст: Е. Скобелева