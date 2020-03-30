Южная Корея о сроках испытаний ракеты Севера

В воскресенье Южная Корея заявила, что были выпущены две ракеты ближнего радиуса действия, последнее из серии испытаний в этом месяце.



«В ситуации, когда весь мир испытывает трудности из-за Covid-19, такого рода военные действия Северной Кореи очень неуместны, и мы призываем к немедленному прекращению», - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея, однако, приветствовала испытание «сверхбольших» ракетных установок всего через несколько часов после этого осуждения с юга.

Север не сообщил о случаях заражения вирусом, однако эксперты сомневаются в их отсутствии.

Текст: Т. Сокот



