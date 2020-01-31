Камерунцы с коронавирусом ищут неотложную помощь Киллиан Нгала

Ухань является эпицентром эпидемии, которая до сих пор унесла жизни по меньшей мере 170 человек, причем в одном только Китае зарегистрировано более 7000 случаев.



Более 300 камерунцев, работающих и живущих в Китае, говорят, что их сотрудники посольства проигнорировали их, и поэтому они решили передать свое дело президенту республики.

В открытом письме к президенту Полу Бийе, жители Камеруна говорят, что меры по блокировке, принятые китайским правительством в Ухани, затруднили для них приобретение таких основных товаров, как еда и вода.

«Учитывая, что торговые центры, рынки и транспорт находятся в тупике, мы очень беспокоимся о будущем. Ухань находится в карантине с 23 января 2020 года....», - говорится в письме.

«Мы знаем, что, возможно, будет трудно эвакуироваться, но нам нужна в основном моральная поддержка со стороны нашего правительства. Нам также нужна физическая поддержка, такая как хирургические маски, нам нужна еда и вода », - добавляет он.

Текст: Т. Сокот



