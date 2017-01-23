Число жертв бурь и торнадо, юг США, достигло 18 человек

Число жертв мощных бурь, наводнений и торнадо, которые обрушились на ряд южных штатов США, достигло 18 человек.







Так, в штате Джорджия обнаружены несколько тел погибших. Таким образом, количество жертв непогоды составило здесь 14 человек. Еще четыре человека погибли в штате Миссисипи. В общей сложности 15 человек погибли. Как минимум ранены оказались еще 23 человека.





В свою очередь губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов. Речь идет о тех, где стихия нанесла наибольший ущерб. Напомним, что аналогичный режим действует и в отдельных районах Миссисипи.





Непогода обрушилась на такие штаты как Алабама, Техас, Флорида, и Луизиана. Однако сообщений о жертвах оттуда не поступало.





В ряде регионов разрушены или повреждены оказались постройки и дома.





Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь. Ее должны оказать Алабаме, Джорджии и Флориде. Он утверждает, что именно эти штаты "серьезно пострадали" в ходе удара стихии.





Текст:

Т. Сокот



