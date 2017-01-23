В Якутии владельца похоронной фирмы в его же квартире подстрелили полицейские
Житель Якутии стрелял по машине «скорой помощи», которая приехала к нему домой по вызову его родственников. По данным следственного управления СКР по региону, инцидент произошел в субботу, 21 января, в городе Алдан.
Мужчина в квартире начал вести себя агрессивно, ходил по
дому с ружьем. Испугавшись, его жена и сын покинули жилище, перед этим вызвав
полицию и «скорую помощь». Как рассказали родственники, такое необычное поведение
было замечено за мужчиной впервые.
Когда к дому приехали полицейские и медики, мужчина
сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись из окна, три раза выстрелил в
сторону автомобиля «скорой», где сидел водитель. Отдать оружие на требование
полицейских хулиган отказался. Тогда стражи порядка выстрелили на поражение,
ранив дебошира в плечо и живот.
Пострадавший оказался владельцем бизнеса в сфере
ритуальных услуг. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи пока не дают
прогнозов по дальнейшему развитию событий. Тем временем следователи проводят
проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Текст: Е. Скобелева