В Якутии владельца похоронной фирмы в его же квартире подстрелили полицейские

Мужчина в квартире начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем. Испугавшись, его жена и сын покинули жилище, перед этим вызвав полицию и «скорую помощь». Как рассказали родственники, такое необычное поведение было замечено за мужчиной впервые.



Когда к дому приехали полицейские и медики, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись из окна, три раза выстрелил в сторону автомобиля «скорой», где сидел водитель. Отдать оружие на требование полицейских хулиган отказался. Тогда стражи порядка выстрелили на поражение, ранив дебошира в плечо и живот.

Пострадавший оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи пока не дают прогнозов по дальнейшему развитию событий. Тем временем следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Текст: Е. Скобелева