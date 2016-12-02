В планах Японии развивать космический туризм

Три частные японские компании решили создать совместное предприятие, цель которого – организация космического туризма. Согласно плану, оно должно начать работать в декабре 2023 года.







Поддержать этот проект финансами намерен крупный авиаперевозчик All Nippon Airways и туроператор HIS. Также здесь намеренны помочь и обучением персонала. Заниматься разработкой двух космических самолетов будет венчурная компания PD Aerospace. Она очень тесно сотрудничает с японским государственным аэрокосмическим агентством JAXA.





В СМИ представлена следующая информация об этих аппаратах. Каждый из них помимо двух пилотов сможет принять на борт еще до шести туристов.





Космический самолет по пологой траектории должен подниматься до высоты в пределах 100 км над Землей. Дальше он возвращается на базу. Путешествие должно занять в пределах 90 минут. Космическим туристам пообещали пять минут невесомости. Это очень дорогое удовольствие. За него придется выложить 14 млн иен, это приблизительно 124 тысячи долларов.





Компания PD Aerospace объявила, что открываются первые в мире курсы, где любой желающий будет иметь возможность научиться работать в условиях невесомости.





Текст:

Т. Сокот



