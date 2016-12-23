Столичная Госавтоинспекция: в Москве столкнулись семь автомобилей

На юго-востоке Москвы, Рязанский проспект, сегодня ночью столкнулись семь автомобилей. В результате случившегося пострадал один человек. Это сообщение столичной Госавтоинспекции.







В управлении сообщили, что "столкновение семи автомобилей произошло возле дома 61 на Рязанском проспекте. В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено".





На место происшествия выехали инспектора ДПС. Они устанавливают причину случившегося.





Текст: Т. Сокот



