На юге Москвы обнаружили тело жестоко убитой девушки





«27 ноября в 22:47 по московскому времени на службу «02» поступило сообщение о том, что на улице Липецкой у дома 11, корпус 1 лежит девушка в крови, — сказано в сообщении столичных блюстителей правопорядка. — Прибывшими на место сотрудниками полиции у подъезда дома по указанному адресу с колото-резаными ранениями обнаружен труп девушки».





В настоящий момент все оперативно-розыскные действия московский полицейских нацелены на поимку убийцы.





Текст: Е. Скобелева





