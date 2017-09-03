На Кубани в страшной автомобильной аварии погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибло пятеро людей, трое из погибших – несовершеннолетние. Произошел жуткий инцидент в прошлый четверг, 31 августа, в половине пятого вечера, на 230-м километре трассы Темрюк – Краснодар – Кропоткин.



По предварительной информации, легковой автомобиль корейской марки «Киа» двигался со стороны города Усть-Лабинска в направлении города Краснодара и столкнулся лоб в лоб с грузовой машиной марки «Вольво». В результате автокатастрофы все пятеро людей, находившиеся в салоне легковушки, – мужчина 37 и женщина 40 лет, трое детей в возрасте от 9 до 16 лет – погибли на месте. Шофер грузовика никаких повреждений не получил.

По факту смертельной аварии краснодарскими следователями возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Криминального кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Текст: Е. Скобелева