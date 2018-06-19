Полиция Лондона: освободили подозреваемого в терроризме гражданина Финляндии

Обратим внимание, что это уже третий случай задержания граждан Финляндии по причине подозрения в подготовке теракта.



Так, два года тому назад, 2016 год, задержали студента из Сомали, у которого гражданство Финляндии. Год назад, 2017 год, осудили двух мужчин, у которых были паспорта Финляндии и Великобритании.

Текст: Т. Сокот



