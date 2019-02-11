МВД Франции: протестовали более 58 тысяч "желтых жилетов"

Она собрала 58,6 тысяч участников.



Если сравнивать с предыдущей подобной акцией, то их число уменьшилось приблизительно на десять тысяч. Это данные озвучили в МВД страны.

Обратим внимание на протестующих. Они оценили масштабы манифестаций гораздо выше. До сих пор "желтые жилеты" еще не опубликовали своих подсчетов.

Известно, что только "Белый марш" движения во французской столице собрал приблизительно 14 тысяч манифестантов. Это вдвое превысило показатели прошлой демонстрации.

Текст: Т. Сокот



