В Штатах арестовали 40 демонстрантов, протестовавших против Трампа

В ночь на 10 ноября в Соединенных Штатах прошли многотысячные демонстрации против миллиардера Дональда Трампа, который по итогам выборов стал новым главой государства. Массовые акции протеста, вызванные избранием Трампа на президентский пост, состоялись в большинстве крупных городов, среди которых Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Филадельфия, Ричмонд, Портленд, Сиэтл. Всего во время уличных протестов против результатов выборов сотрудники полиции в США арестовали 40 человек.



Так, на улицы Нью-Йорка, не обращая внимания на дождь, хлынули тысячи сторонников проигравшей кандидатки от Демократической партии Хиллари Клинтон. В мегаполисе она устроили сразу две ночные демонстрации.

Негодующая толпа воодушевленно скандировала: «Нет расизму – нет фашизму!», «Император не пройдет!», «Трампа в мусорный бак!», «Не наш президент!», а сотни рук поднимали плакаты: «Трамп учит Америку ненавидеть», «Надежда еще не потеряна», «Трамп, убирайся: ты расист, сексист и гомофоб». А в адрес населения тех штатов, которые на выборах поддержали республиканца, словно из рога изобилия, сыпались всевозможные проклятия и нелицеприятные эпитеты. В завершении участники обеих демонстраций двинулись к 58-этажному небоскребу «Трамп-Тауэр» на 5-й авеню, слившись в массовый пикет. Здесь 30 демонстрантов были задержаны нью-йоркскими «копами» за хулиганское поведение.

Задержание еще десятерых активистов произвели в южном штате Вирджиния, в ходе протестов в Ричмонде. Протестующие перекрыли главную дорогу города, в ситуацию вынуждена были вмешаться блюстители правопорядка. После просьбы правоохранителей большая часть демонстрантов освободила магистраль, но часть группы противников Трампа не пожелала этого сделать, после чего и была задержана. По данным сотрудников правоохранительных органов, возраст арестованных составляет от 20 до 26 лет.

Напомним, нового президента американцы избрали в прошлый вторник, 8 ноября. По итогам выборов победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. На 19 декабря назначена процедура голосования выборщиков, которые формально избирают президента. 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Текст: Е. Скобелева