Происшествие в Москве: в реку Яузу упал легковой автомобиль

Речь идет об легковом автомобиле, который сегодня упал в реку Яузу, северо-восток Москвы.







Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Таково сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.





В пресс-службе сообщили, что "легковой автомобиль пробил парапет на набережной реки Яуза и упал в воду. Водитель выбрался из машины, после чего очевидцы происшествия помогли ему подняться на набережную".





Согласно обнародованным предварительным данным, причина ДТП - превышение скорости. В результате случившегося водитель не справился с управлением.





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Т. Сокот



