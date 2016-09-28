Происшествие в Москве: в реку Яузу упал легковой автомобиль
28.09.2016 23:18 / Происшествия / Прочли: 54 человек
Водителю удалось выбраться из машины. Дальше очевидцы происшествия оказали ему помощь и он смог подняться на набережную.
Речь идет об легковом автомобиле, который сегодня упал в реку Яузу, северо-восток Москвы.
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Таково сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
В пресс-службе сообщили, что "легковой автомобиль пробил парапет на набережной реки Яуза и упал в воду. Водитель выбрался из машины, после чего очевидцы происшествия помогли ему подняться на набережную".
Согласно обнародованным предварительным данным, причина ДТП - превышение скорости. В результате случившегося водитель не справился с управлением.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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