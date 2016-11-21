Более половины немцев хотят видеть Меркель на посту канцлера и в дальнейшем

Больше чем половина немцев заявили, что отдадут свой голос в поддержку Ангелы Меркель в случае, если она вновь выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера Германии. То есть у фрау Ангелы имеются все шансы занять эту должность на четвертый срок. Это подтверждают результаты социологического исследования, проведенного по заказу солидного издания Bild службой Emnid.

55% опрошенных выразились за новое выдвижение Меркель. Еще 39% не хотели бы увидеть в канцлерском кресле то же лицо, это на 11 процентных пункта меньше летнего результата (тогда 50% респондентов высказались против, 42% — за).



Информацию о том, что Ангела Меркель планирует в следующем 2017 году в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ, раскрыл СМИ председатель комитета бундестага по внешней политике, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Реттген. Однопартиец госпожи Меркель уверил сограждан, что она «полна решимости и готова внести свой вклад в упрочение международного либерального порядка». Также о выдвижении Меркель на четвертый срок в августе 2015 года на своих страницах писал журнал Der Spiegel, ссылаясь на собственных инсайдеров.

Напомним, в начале 2017 года в Германии запланированы выборы на главные государственные посты, в том числе и на должность президента и канцлера. Как известно, официальным претендентом на президентскую должность, выдвинутым правящей коалицией «Христианско-демократического союза», «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). является нынешний немецкий глава Министерства иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.

Текст: Е. Скобелева