В результате ДТП в Таиланде погибли двое россиян

Происшествие произошло на острове Пхукет, Таиланд.







Согласно обнародованным данным правоохранительных органов, машина, в котором находились два человека, врезалась в столб линии электропередачи.





В результате ДТП с легковым автомобилем погибли люди - двое россиян.

Чтобы спасатели смогли извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, им понадобилось время.





ДТП прокомментировала представитель полиции Пхукета Наттайя Сувапонг. Она сообщила, что "по словам очевидцев, водитель потерял контроль на скользкой от дождя дороге и на высокой скорости врезался в столб".









В свою очередь происшествие прокомментировали в посольстве РФ в Таиланде, сообщив, что эту информацию проверяют дипломаты.





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Т. Сокот



