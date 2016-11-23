Тропический шторм "Отто" над Карибским морем стал похож на ураган

Напомним, что шторм "Отто" сформировался на днях над юго-западной частью Карибского моря. Он уже превратился в ураган первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Это сообщение Национального центра наблюдения за ураганами в американском штате Флорида.







Что касается скорости ветра в пределах седьмого, в этом сезоне урагана он достиг 33 м/с.





Движется "Отто" по направлению к Никарагуа и Коста-Рике. Возможно уже сегодня он достигнет территории обеих этих стран. В Коста-Рике два дня тому назад начали обязательную эвакуацию из ряда районов на карибском побережье, а также на границе с Никарагуа.





В том числе во многих регионах правительство объявило "красный" (высокий) уровень тревоги.





Кстати, в соседней Панаме есть жертвы урагана. Это несколько человек, среди них ребенок.





Напомним, что в начале октября на Кубу, Гаити, юго-восточные штаты США обрушился ураган "Мэттью". Он стал самым мощным в Атлантике начиная с 2007 года. В Республике Гаити удар стихии оказался очень серьезным. Он унес жизни сразу нескольких сотен человек. Обнародован общий размер ущерба. Согласно оценке ряда международных организаций, он составил приблизительно 1,9 млрд долларов.





Текст:

Сокот Т. Н.



