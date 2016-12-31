Зрители рэп-концерта погибли и получили огнестрельные ранения в США

На канале YouTube появилась видеозапись, как 29-летний музыкант покидает концертный зал. Вскоре после его ухода слышатся хлопки, начинается паника, кто-то призывает людей лечь на пол. При стрельбе, открытой неустановленным злоумышленником, два человека получили смертельные ранения, еще столько же – пострадали.

Сегодня полицейские заявили, что, однако, не связывают стрельбу с концертом известного рэпера. Хотя, отмечают, на мероприятие пришли представители неформальных группировок. А сам Мик Милл недавно был под домашним арестом за нарушение испытательного срока.

Рэпер Meek Mill (Роберт Римик Уильямс) сотрудничает с лейблом Maybach Music Group (MMG). Артист выпустил два студийных альбома в 2012-м и 2015 году. Певец не раз притягивался к криминальной ответственности, в частности, за незаконное хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и торговлю наркотиками.

Текст: Е. Скобелева