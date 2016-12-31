Зрители рэп-концерта погибли и получили огнестрельные ранения в США
Два человека стали жертвами перестрелки после концерта хип-хоп-исполнителя Meek Mill в городе Уоллингфорд (штат Коннектикут, США). Еще два поклонника рэпера, присутствовавшие на его выступлении, получили ранения.
На канале YouTube появилась видеозапись, как 29-летний музыкант покидает концертный зал. Вскоре после его ухода слышатся хлопки, начинается паника, кто-то призывает людей лечь на пол. При стрельбе, открытой неустановленным злоумышленником, два человека получили смертельные ранения, еще столько же – пострадали.
Сегодня полицейские заявили, что, однако, не связывают
стрельбу с концертом известного рэпера. Хотя, отмечают, на мероприятие пришли представители
неформальных группировок. А сам Мик Милл недавно был под домашним арестом за
нарушение испытательного срока.
Рэпер Meek Mill (Роберт Римик Уильямс) сотрудничает с лейблом
Maybach Music Group (MMG). Артист выпустил два студийных альбома в 2012-м и 2015
году. Певец не раз притягивался к криминальной ответственности, в частности, за
незаконное хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и торговлю
наркотиками.
Текст: Е. Скобелева