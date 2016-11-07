Бунт заключенных: в тюрьме английского города Бедфорд продолжаются беспорядки

Напомним, что в тюрьме города Бедфорд, административный центр графства Бедфоршир, расположенного к северу от Лондона, вчера начался бунт заключенных. О том, что начались волнения в этом пенитенциарном учреждении, общественность и органы проинформировали стражи порядка графства.







Официальный представитель полиции графства сообщила следующее: - "Полиция Бедфордшира в настоящий момент оказывает содействие тюрьме Ее Величества "Бедфорд" после получения сообщений о беспорядках на ее территории. Нас вызвали незадолго до 17:00 (20:00 мск). Ряд офицеров ведут на месте событий работу вместе с тюремным персоналом по разрешению возникшей проблемы".

Несколько слов о тех, кто в "Бедфорде" отбывает свое наказание. Это порядка полутысячи заключенных-мужчин, осужденный на тот или иной тюремный срок королевским судом города Лутон и всеми магистратскими судами, расположенными в этом графстве.









К этому времени ситуация с беспорядками в тюрьме английского Бедфорда "успешно разрешена". Это сообщение администрации пенитерциарного заведения.









Текст:

Т. Сокот



