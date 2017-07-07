В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек

В давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави погибли люди – восемь человек.







Напомним, что вчера, 6 июля в Малави должен был состояться товарищеский матч между "Нияса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс". Он проводился в честь празднований 53-й годовщины независимости Малави от британского колониального господства.





Несколько слов о встрече. Она должна была состояться на стадионе, который вмещает 40 тысяч человек. Вход на игру оказался свободным.





Перед началом игры тысячи людей активно бежали занимать свои места. Образовалась давка, в результате которой погибло восемь человек. Семь из оказались дети. Многие из них оказались травмированы.





В полиции сообщили, что количество жертв увеличится.

Свои соболезнования по факту случившегося выразил президент Малави Питер Мутарика. Он заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы оказать помощь семьям погибших. Он был очень потрясен, узнав о случившейся трагедии.





Текст:

Т. Сокот



