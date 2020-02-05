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Жидкости для вейпов: состав

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Жидкости для вейпов: состав

05.02.2020 17:19 / Общество / Прочли: 323 человек

Жидкость для электронных сигарет — это аналог табака. Она попадает на горячий испаритель, превращается в пар, а никотин и ароматизаторы, которые в ней содержатся, доставляются в организм при вдыхании. 

На рынке продается огромное количество марок жидкости для вейпа, имеющих разное процентное содержание никотина и разный вкус.

Чего состоит жидкость для

Жидкость для парения, несмотря на разнообразие названий, всегда состоит из 3- 4 стандартных компонентов. В традиционный состав входят:

• глицерин 30-35%;
• пропиленгликоль 55-62%;
• ароматизаторы 2-4 %;
• никотин 0-3,6%.

Кроме того, в составе любой жижи есть обычная вода.

Если увеличить содержание никотина до 80%, получится так называемая “бархатное облако” – мягкая жижа, предназначенная для тех, у кого наблюдается аллергия на пропиленгликоль. Для курильщиков с непереносимостью глицерина производится “ледяной клинок” – в таком составе 95% пропиленгликоля, а глицерина отсутствует.
Знание того, как действуют на организм вещества, из которых состоит жижа, поможет понять, безопасны или нет электронные сигареты по сравнению с обычными.

Пропиленгликоль

Это органическое вещество из класса спиртов. Из него делают растворители и пищевые добавки, используют в составе лекарств, продуктов, косметических средств. Исследования пропиленгликоля ведутся с середины XX века. За это время выявлено, что продукт безопасен для человека, не вызывает побочных эффектов при употреблении внутрь и наружно. Пропиленгликоль в жиже является связующим компонентом и обеспечивает транспортировку никотина в горло, а затем в легкие.

Глицерин

Еще один простой спирт. Его используют в медицине, косметике, пищевой промышленности, при изготовлении синтетических материалов. В жижу добавляют только натуральный растительный глицерин, приготовленный из овощей. Вещество считается безопасным при нагревании ниже 280 градусов. Именно из-за глицерина пар выглядит как облака густого и насыщенного дыма.

Никотин

Это вещество однозначно признается вредным, но именно оно вызывает тот эффект, ради которого человек берется за сигарету или вейп. Никотин доставляет удовольствие. В жижу он добавляется в очищенном виде, освобожденный от вредных сопутствующих веществ, которые содержатся в обычном табаке. В зависимости от концентрации никотина жижи делятся на крепкие, средние и легкие.

Ароматизаторы — это пищевые компоненты, придающие жиже привкус. Они изготавливаются из натуральных или искусственных продуктов. Жижи с натуральными ароматизаторами стоят больше, чем с синтетическими.

Где купить жидкость для вейпа Blu

Купить жидкость для вейпа приятного вкуса и превосходного качества предлагает компания Myblu.
Фирма производит жидкости и все необходимое для вейпинга на собственных производственных мощностях, поэтому может гарантировать высокое качество и соответствие сертификату.

В ассортименте большое количество вкусов:
• фруктовых,
• мятных,
• ягодных,
• пряных.

Такой ассортимент не оставит равнодушным самого искушенного вейпера.

Наибольшей популярностью пользуются вкусы:

• Табак,
• Ментол,
• Зеленое яблоко,
• Спелая вишня.

Что касается крепости, в ассортименте есть жидкость с содержанием никотина 1,6; 0,8 и безникотиновые.

Кто не знает, где купить жижу для вейпа Blu, нужно зайти на сайт компании и сделать заказ. Можно найти через сайт магазин поблизости, и отправиться туда за покупкой. Сайт запросит разрешение на определение местоположения посетителя, а взамен предоставит карту, где будут отмечены все ближайшие точки по продаже жижи Блу и других аксессуаров для парения той же марки.

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Источник: LadyVenus.ru
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