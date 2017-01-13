ФК "Барселона" обыграл "Атлетик"

Результаты игрв следующие: - "Барселона" победила "Атлетик" по сумме двух матчей. Таким образом, она вышла в 1/4 финала Кубка Испании по футболу.







Напомним, что ответная встреча состоялась в Барселоне, стадион "Камп Ноу". Она завершилась победой хозяев. Счет игры: 3:1.





Несколько слов об игроках. Так, у "Барселоны" отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар (48, с пенальти) и Лионель Месси (78).





В составе гостей тоже есть отличные игроки. Так, мяч забил Энрик Саборит (51). Первый матч 1/8 финала завершился домашней победой "Атлетика" со счетом 2:1.





Луис Суарес забил 100-й мяч в составе "Барселоны". Напомним, что именно за эту команду он провел 120 матчей во всех турнирах.





Напомним, что "Барселона" – это самый титулованный клуб в истории Кубка Испании по футболу. За ним числится 28 трофеев. Всего футболисты "Барселоны" принимали участие в финальном матче Кубка страны 38 раз.





Текст: Т. Сокот



