Самолет Tigerair экстренно приземлился в Макао

Самолет принадлежит бюджетной авиакомпании Tigerai. Он совершал рейс из Макао в Сингапур, однако, оказался вынужден вернуться в аэропорт вылета по причине возникших проблем в двигателе.







Происшествие прокомментировали сами пассажиры, которые находились на борту Airbus А320. Они сообщили, что сразу после взлета "были замечены потряхивания левого двигателя, и даже наблюдались искры". Только тогда капитан объявил, что намерен возвращаться в аэропорт, совершив перед посадкой приблизительно 10 кругов для сжигания топлива. Среди 172 пассажиров пострадавшие отсутствуют.





Лишь позже представители сингапурской бюджетной авиакомпании подтвердили следующую информацию: - "8 ноября вечером при вылете из аэропорта Макао произошла техническая неисправность с двигателем, что также сказалось на уровне давления внутри салона".





Напомним, что за последние несколько дней это уже третий подобный инцидент, который непосредственно связан с Tigerair. Так, 5 ноября Airbus А320, который летел из Гонконга в Сингапур, тоже экстренно приземлился в аэропорту вылета по причине трещины стекла в кабине пилота. Причина - столкновение с птицей. Еще один инцидент случился 7 ноября. В результате случившегося вылета из сингапурского аэропорта Чанги обнаружена техническая неисправность самолета. Пассажиры этого воздушного судна на протяжении пяти 5 часов ожидали замены борта.





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Т. Сокот



