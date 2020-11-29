Представители минздрава: Россия все-таки вышла на плато по ВИЧ-инфекции





Эту ситуацию прокомментировал главный внештатный специалист министерства по данному профилю Алексей Мазус. Он сказал, что "У нас стабильные цифры по приросту".

Мазус считает, что в последние годы в стране "выявляется все меньше больных". Такую же ситуацию можно наблюдать в западных странах. Однако снижать уровень заболеваемости возможно лишь после появления вакцины.

В свою очередь специалист призвал после создания эффективной вакцины против коронавируса направить силы на разработку лекарства о ВИЧ.

Текст: Т. Сокот



