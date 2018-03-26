Министерство охраны окружающей среды в Южной Корее: страну поглотил ядовитый смог

Обратим внимание, что в среднем по стране их допустимый уровень превысил в 4-5 раз, информируют общественность представители министерства охраны окружающей среды.



Чтобы бороться с ядовитым смогом было принято решение закрыть общественные парковки, ограничив таким образом автомобильный трафик. Также сокращены часы работы загрязняющих воздух предприятий. Кстати, на улицах Сеула активно работают поливальные машины.

Текст: Т. Сокот



