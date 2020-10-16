«Эвертон» – новый лидер АПЛ. Разбираем трансферы «ирисок»

«Эвертон» одержал четыре победы в четырех стартовых турах. Интересно, что после такого яркого старта букмекерская контора 1хСтавка понизила коэффициент на победу команды Карло Анчелотти. Подробнее с котировками можно ознакомиться на официальном сайте БК. Сейчас букмекер проводит акцию - предоставляет промокод 1хСтавка, который увеличит приветственный бонус в два раза.

Новый лидер

«Эвертон» летом и осенью потратил семьдесят пять миллионов евро. Более трети этой суммы пришлось отдать за защитника «Норвича» Бена Годфри. Этот игрок давно интересовал «ирисок», однако переговоры с «Норвичем» начались после того, как сорвалась аренда защитника «Челси» Фикайо Томори. В прошлом сезоне 22-летний Годфри провел тридцать матчей в АПЛ.

Также «Эвертон» укрепил вратарскую позицию. К команде присоединился вратарь «Ромы» Робин Ольсен, которого ливерпульцы арендовали до конца текущего сезона. 30-летний скандинавский голкипер поможет создать глубину на скамейке запасных. Вряд ли он сможет соперничать с Джорданом Пикфордом за место в стартовом составе. Ольсен провел один полноценный сезон в «Роме» в 2018-19 годах, а прошлый сезон отыграл в аренде за «Кальяри».

Главным трансфером «Эвертона» стал хавбек «Реала» Хамес Родригес. Колумбийский игрок подписал двухлетнее соглашение с «ирисками». Как сообщает официальный сайт клуба, у Хамеса будет опция продления договора еще на год. При этом, Хамес перебрался в «Эвертон» на правах свободного агента. А выбрал он этот клуб исключительно благодаря главному тренеру Карло Анчелотти, под руководством которого Хамес играл в «Реале» и «Баварии». Итальянский специалист убедил полузащитника переехать в Англию. В минувшем сезоне чемпионата Испании колумбиец провел за «Реал» восемь матчей и забил один мяч.

Еще одним новичком «Эвертона» стал опорный хавбек из «Уотфорда» Абдулай Дукуре. Сделка по приобретению француза оценивается в двадцать шесть с половиной миллионов евро. Дукуре – один из лидеров «Уотфорда», который в прошлом сезоне забил четыре мяча и отдал четыре ассиста в тридцати семи играх АПЛ.

С кем пришлось расстаться?

Анчелотти решил не удерживать полузащитника Тео Уолкотт, который был арендован «Саутгемптоном» до конца сезона. Интересно, что бывший игрок «Арсенала» является воспитанником «Саутгемптона». В 2005 году он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. В прошлом сезоне Уолкотт еще попадал в состав «ирисок». На его счету два гола и три результативных паса в двадцати пяти встречах.

Также «Эвертон» отпустил в аренду форварда Мойзе Кина, который стал игроком ПСЖ. При этом, стоит отметить, что в соглашении об аренде 20-летнего итальянца не включена опция выкупа. В прошлом сезоне Кин забил два мяча и отдал две передачи в двадцати девяти матчах чемпионата Англии.