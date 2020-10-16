Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
«Эвертон» – новый лидер АПЛ. Разбираем трансферы «ирисок»

Рейтинг: 4.2/5 (5 голосов)

«Эвертон» – новый лидер АПЛ. Разбираем трансферы «ирисок»

16.10.2020 14:44 / Спорт / Прочли: 456 человек

Один клуб из Ливерпуля выиграл чемпионат Англии этим летом. Другой – лидирует в лиге в октябре. 

«Эвертон» одержал четыре победы в четырех стартовых турах. Интересно, что после такого яркого старта букмекерская контора 1хСтавка понизила коэффициент на победу команды Карло Анчелотти. Подробнее с котировками можно ознакомиться на официальном сайте БК. Сейчас букмекер проводит акцию - предоставляет промокод 1хСтавка, который увеличит приветственный бонус в два раза.

Новый лидер

«Эвертон» летом и осенью потратил семьдесят пять миллионов евро. Более трети этой суммы пришлось отдать за защитника «Норвича» Бена Годфри. Этот игрок давно интересовал «ирисок», однако переговоры с «Норвичем» начались после того, как сорвалась аренда защитника «Челси» Фикайо Томори. В прошлом сезоне 22-летний Годфри провел тридцать матчей в АПЛ. 

Также «Эвертон» укрепил вратарскую позицию. К команде присоединился вратарь «Ромы» Робин Ольсен, которого ливерпульцы арендовали до конца текущего сезона. 30-летний скандинавский голкипер поможет создать глубину на скамейке запасных. Вряд ли он сможет соперничать с Джорданом Пикфордом за место в стартовом составе. Ольсен провел один полноценный сезон в «Роме» в 2018-19 годах, а прошлый сезон отыграл в аренде за «Кальяри».

Главным трансфером «Эвертона» стал хавбек «Реала» Хамес Родригес. Колумбийский игрок подписал двухлетнее соглашение с «ирисками». Как сообщает официальный сайт клуба, у Хамеса будет опция продления договора еще на год. При этом, Хамес перебрался в «Эвертон» на правах свободного агента. А выбрал он этот клуб исключительно благодаря главному тренеру Карло Анчелотти, под руководством которого Хамес играл в «Реале» и «Баварии». Итальянский специалист убедил полузащитника переехать в Англию. В минувшем сезоне чемпионата Испании колумбиец провел за «Реал» восемь матчей и забил один мяч.

Еще одним новичком «Эвертона» стал опорный хавбек из «Уотфорда» Абдулай Дукуре. Сделка по приобретению француза оценивается в двадцать шесть с половиной миллионов евро. Дукуре – один из лидеров «Уотфорда», который в прошлом сезоне забил четыре мяча и отдал четыре ассиста в тридцати семи играх АПЛ.

С кем пришлось расстаться?

Анчелотти решил не удерживать полузащитника Тео Уолкотт, который был арендован «Саутгемптоном» до конца сезона. Интересно, что бывший игрок «Арсенала» является воспитанником «Саутгемптона». В 2005 году он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. В прошлом сезоне Уолкотт еще попадал в состав «ирисок». На его счету два гола и три результативных паса в двадцати пяти встречах. 

Также «Эвертон» отпустил в аренду форварда Мойзе Кина, который стал игроком ПСЖ. При этом, стоит отметить, что в соглашении об аренде 20-летнего итальянца не включена опция выкупа. В прошлом сезоне Кин забил два мяча и отдал две передачи в двадцати девяти матчах чемпионата Англии.

G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент ЛуныО том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / Наука
Обратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают,...
Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасенияПассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения
05.11.2020 23:51 / Происшествия
В Финляндии проводилась масштабная спасательная операция. Суть в том, что пассажирский паром Viking Amorella с...
О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составомО том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом
05.11.2020 23:44 / Спорт
Речь идет о матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. В этот раз сборная России выступала в г...
О том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктовО том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктов
05.11.2020 22:32 / Экономика
Ранее власти КНР и ЕС подписали соглашение, которое касалось защиты региональных продуктов....
Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контрольУтечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль
05.11.2020 22:28 / В мире
В сельсовете поселка Чабаны, Киевская область, сообщили о том, что вместе с представителями чрезвычайных служб...
Эксперт: ЗОЖ экономически выгоденЭксперт: ЗОЖ экономически выгоден
05.11.2020 22:07 / Общество
Отказ от вредных привычек и правильное питания экономически выгодные в финансовом плане. Это мнение принадлежи...
О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы
05.11.2020 21:55 / Общество
Власти Санкт-Петербурга проинформировали общественность о продолжении роста заболеваемости COVID-19 до начала ...
О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемиейО том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией
04.11.2020 23:04 / Общество
Представители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в меро...
Представители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от ракаПредставители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака
04.11.2020 22:57 / Общество
Обратим нимание на мнение главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Андрея Каприна. Он ранее завил, ...
Ученые о снижающих риск рака продуктахУченые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / Общество
Для того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, ч...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100