Более 800 человек потерпели из-за природной катастрофы в Колумбии
В Колумбии из-за проливных дождей произошел подъем воды и сильные оползни. Масса из грязи и камней обрушилась на жилые помещения и автомобили.
Катастрофа произошла в городе Мокоа на юго-западе Колумбии. Стало известно, что 254 человека погибли, около 400 получили серьезные травмы, 200 жителей считаются пропавшими без вести. Кроме того обитатели города остались без света и воды. В Мокоа разрушены дома и мосты, повреждены средства коммуникации, нарушена работа транспортного обслуживания.
Европейский Союз сообщил о готовности проявить любую поддержку, которая может понадобиться властям Колумбии в тягостный период. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посочувствовал родственникам и близким погибших, а также всему народу Колумбии. Он пожелал спасателям "сил и успеха в их тяжелой миссии в этой чрезвычайной ситуации".
Текст: Е.Скобелева