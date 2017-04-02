Более 800 человек потерпели из-за природной катастрофы в Колумбии

Катастрофа произошла в городе Мокоа на юго-западе Колумбии. Стало известно, что 254 человека погибли, около 400 получили серьезные травмы, 200 жителей считаются пропавшими без вести. Кроме того обитатели города остались без света и воды. В Мокоа разрушены дома и мосты, повреждены средства коммуникации, нарушена работа транспортного обслуживания.

Европейский Союз сообщил о готовности проявить любую поддержку, которая может понадобиться властям Колумбии в тягостный период. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посочувствовал родственникам и близким погибших, а также всему народу Колумбии. Он пожелал спасателям "сил и успеха в их тяжелой миссии в этой чрезвычайной ситуации".

Текст: Е.Скобелева