Диетолог о том, как вернуть форму после праздников

Она говорит, что необходимо отказаться от тяжелой и жирной пищи, а именно, нельзя кушать салатов с майонезом, колбас и жирных сыров. Желательно потреблять более легкую пищу, а именно, зелень, огурцы, кабачки и капусту. Речь идет о свежих овощах, а не вареной картошке. Таково мнение врача.



Также должен быть разгрузочный день. Это тот день, когда человек не употребляет мясо и рыбу. Желательно пить воды, отдавая предпочтение минеральным напиткам, сожержащим более калия. Диетолог говорит о том, что нужно для того, чтобы щелочные воды ликвидировали отеки, образующиеся после праздников.

Россиянам нужно контролировать употребление соленых продуктов. Дело в том, что переизбыток соли в организме вреден. Нужно потреблять богатые калием фрукты, бобовые, тыкву. Также желательно отдавать предппочтение овощным супам.

А еще нужно постепенно сдвигать время пробуждения по утрам. Приближая его к тому, когда челвек собирается на работу.

Герасимова считает, что важно восстанавливать физическую активность. Ежедневно нужно нахаживать 10-12 тысяч шагов. Это умеренная нагрузка. Также можно сходить в спортзал. Это существенно упростит переход от праздников в трудовым будням. Таково мнение диетолога.

Текст: Т. Сокот



