Состоялся успешный старт с космодрома Куру

Страт проходил с космодрома Куру, Французская Гвиана, в 18.20 местного времени (0.20 мск). Он произвел вполне успешный запуск ракеты-носителя Vega на борту которого был спутник Aeolus.



Известно, что спутник специально разрабатывался для Европейского космического агентства. Его функциональное предназначение – дистанционное зондирование ветра.

Текст: Т. Сокот



