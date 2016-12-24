Происшествие у берегов Франции: затонули два судна датской компании Moller-Maersk

Два судна, которые принадлежали датской компании Moller-Maersk, на днях затонули у берегов Франции. По этому поводу в Копенгагене сделано соответствующее заявление представителями фирмы, которые занимаются морскими перевозками.







Однако, причина и место инцидента не указаны. Затонувшие корабли Maersk Searcher и Maersk Shipper – это технические суда. Они применяются во время добычи нефти на шельфе. Однако, к этому времени они уже отслужили свой срок и транспортировались в Турцию с целью утилизации на металлолом. Так как на них не было экипажа, пострадавшие отсутствуют.





Водоизмещение судов приблизительно 3500 тонн при длине корпуса 82 метра. Перед транспортировкой их резервуары очищистили не только от топлива, но и смазочных материалов. Об этом общественность проинформировала компания.





Текст: Т. Сокот



