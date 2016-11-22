В США в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли шесть человек

В городе Чаттануга, штат Теннесси, произошла следующая трагедия - перевернулся школьный автобус. В СМИ представлена информация о том, что он еще и врезался в дерево.







В результате ДТП погибли люди - шесть человек. Их возраст не уточняется. Еще 23 человека госпитализировали.





В настоящий момент полиция выясняет причины случившегося.





Напомним, что это уже третье ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло в Теннесси на протяжении недели. Так, несколько дней тому назад, 18 ноября, грузовик врезался в стоявший у обочины автобус. ДТП произошло в тот момент, когда в салон транспортного средства садились дети. Что касается водителя грузовика, он погиб на месте происшествия. Еще не менее 20 детей пострадали в результате ДТП.





Еще одно ДТП случилось 19 ноября. Тогда автобус, в котором находились 43 школьника, перевернулся. Дальше он скатился под откос. В результате случившегося 23-х человек доставили в больницу. У троих из них диагностировали переломы.





Текст:

Сокот Т. Н.



