Последствия ДТП под Самарой: в ходе ДТП с участием маршрутки погиб один человек, еще трое ранены

Оно произошло с участием маршрутного такси, которое направлялось из Самары в Чапаевск. В результате случившегося погиб один человек. В числе раненых ещё трое. Они травмированы. У них травмы самой разной степени тяжести. Их оперативно доставили в больницы.



Предварительная информация об этом происшествии следующая: водитель маршрутки не смог справиться с управлением, поэтому он и съехал в кювет. Дальше его транспортное средство опрокинулось.

Известно, что на момент аварии в этой маршрутке находились 13 пассажиров.

Однако, представители самарского полицейского главка не смогли подтвердить информацию, что эта авария случилась с маршруткой.

До сих пор устанавливаются причины и обстоятельства этого ДТП.

Текст: Т. Сокот



