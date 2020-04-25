О десятке самых "жестких" городов России

Так, «жесть» – жаргонизм. В нашем случае подразумевающий шок-контент. Это изображения или видеозаписи, которые содержат сцены насилия или иных вопиющих событий, что способны поразить человеческое воображение.







В результате, оказалось, в «абсолютных» цифрах лидирует Волгоград, на тематический паблик которого подписано более 283 тысяч человек. За ним с небольшим отставанием следует Архангельск (281 тысяча человек). Та третьем месте расположилась Калуга, за ней следуют Краснодар, Красноярск, Ярославль, Чебоксары, Йошкар-Ола, Белгород и Рязань.





Сравнив количество подписчиков «жестких» групп с численностью населения, авторы публикации cмогли создать несколько иной рейтинг, а именно, Архангельск с большим отрывом стал обладателем первого места. На втором месте Калуга, Рязань, Йошкар-Ола, Красноярск, Волгоград, Белгород, Чебоксары, Ярославль, Краснодар.





Несколько слов о составителе списков. Он отмечает, что полученные результаты, скорее всего обладают немалой погрешностью, так как на каждую из групп подписаны жители иных городов или даже фейковые аккаунты.





Текст: Т. Сокот



