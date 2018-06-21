Острожно – хакеры. Они украли 32 миллиона долларов у южнокорейской биржи криптовалют

Это связано с действиями кибервзломщиков. Таково заявление торговой площадки. В нем сказано, что хакерская атака совершалась в ночь на среду. Злоумышленники вывели криптовалюту. Общая сумма составила приблизительно 31,5 миллионов долларов.



Кстати, за последние две недели это уже вторая такая хакерская атака.

Текст: Т. Сокот



