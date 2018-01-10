Глава МИД Турции: Россия и Иран просто обязаны остановить наступление Дамаска

Напомним, что именно в этой провинции расположена умеренная оппозиция. Поэтому они в такой способ выполнят свои обязательства гарантов мирного урегулирования конфликта в этом регионе.



С целью проинформировать Москву и Тегеран, Анкару уже вызвала их послов, информирует общественность Чавушоглу. В своем интервью он сообщил, что Турция приступила к размещению в Идлибе четвертого наблюдательного пункта.

Текст: Т. Сокот