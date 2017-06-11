Звезда фильма “Мисс Слоун” вышла замуж за наследника знатного рода
Знаменитая 40-летняя актриса Джессика Честейн пошла под венец с итальянским дизайнером и потомком древнего, знатного рода Бергамо Джан Лукой Пасси де Препосуло.
Свадебная церемония состоялась 10 июня, в Италии недалеко от
Венеции на вилле Tiepolo Passi в Карбонеро в кругу родственников и друзей.
Также папарацци заметили на мероприятии актрису Энн Хэтэуэй с мужем Адамом
Шульманом и Эмили Блант, и некоторых представителей мира моды: дизайнера Кристиана Лабутена,
племянницу Джорджио Армани, Роберта Армани. Известно, что накануне важного
события Джессика с женихом и друзьями
повеселилась на предсвадебной вечеринке в Венеции.
Невеста пока не опубликовала фото с церемонии, однако в сеть
все же попали несколько фотографий со свадьбы. На них видно, что Честейн
выбрала свадебное платье-бюстье
классического стиля.
Честейн и Преполузо до свадьбы встречались пять лет. Долгое время Джессика состояла в отношениях с
режиссером Недом Бенсоном, однако пара распалась в 2010 году.
Текст: Е. Скобелева