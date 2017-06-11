Звезда фильма “Мисс Слоун” вышла замуж за наследника знатного рода

Свадебная церемония состоялась 10 июня, в Италии недалеко от Венеции на вилле Tiepolo Passi в Карбонеро в кругу родственников и друзей. Также папарацци заметили на мероприятии актрису Энн Хэтэуэй с мужем Адамом Шульманом и Эмили Блант, и некоторых представителей мира моды: дизайнера Кристиана Лабутена, племянницу Джорджио Армани, Роберта Армани. Известно, что накануне важного события Джессика с женихом и друзьями повеселилась на предсвадебной вечеринке в Венеции.

Невеста пока не опубликовала фото с церемонии, однако в сеть все же попали несколько фотографий со свадьбы. На них видно, что Честейн выбрала свадебное платье-бюстье классического стиля.

Честейн и Преполузо до свадьбы встречались пять лет. Долгое время Джессика состояла в отношениях с режиссером Недом Бенсоном, однако пара распалась в 2010 году.

Текст: Е. Скобелева