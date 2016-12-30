В Рио-де-Жанейро нашли автомобиль, который принадлежит пропавшему послу Греции

В машине обнаружили обгоревший труп. Его направили на экспертизу.



Автомобиль взял напрокат пропавший без вести посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис. Его обнаружили правоохранительные органы южноамериканской страны.





Внутри автомобиля обнаружили обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.





Исходя из предварительных данных полиции, в последний раз посла видели в Рио-де-Жанейро. Это было на днях, вечером 26 декабря. О том, что дипломат исчез, сообщила его жена.





Несколько слов об Амиридисе. Он, как и главы других дипмиссий, работает в бразильской столице Бразилиа. В Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа подтвердили информацию о том, что Амиридис в отпуске. Из него он должен выйти 9 января.





Напомним, что Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро три года, с 2001 по 2004. В январе текущего года он занимает должность посла.





Сегодня в СМИ представлена информация о сотруднике военной полиции Рио-де-Жанейро 29-летнем Сержиу Гомес Морейра Филью. Он сознался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса.





Обнародован и мотив преступления – это любовная связь Морейры Филью с супругой дипломата Франсуазой Амиридис.





Напомним, что ранее полиция Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой о том, чтобы выдали ордер на арест жены посла, а также еще троих подозреваемых. Не исключение стал и коллега. Следователям удалось обнаружить следы крови на диване в доме. Именно здесь дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В правоохранительных органах подозревают, что посла убили в этом помещении. Что касается тела, что в ночь на среду, 28 декабря (приблизительно около трех часов утра), его вынесли из помещения, поместив во взятое ранее напрокат транспортное средство.





Текст: Т. Сокот